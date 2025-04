Javier Colomina : Le Maroc, un partenaire actif de l’OTAN dans le voisinage sud

06/04/2025

Le Maroc est un "partenaire actif" de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) dans le voisinage sud, avec lequel l’Alliance "souhaite renforcer sa coopération", a affirmé Javier Colomina, représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le voisinage méridional.



Dans une interview accordée au média espagnol Agenda Publica, M. Colomina a souligné que le Royaume est "le pays qui a manifesté, durant les deux ou trois dernières années, une volonté plus ferme de renforcer sa coopération avec l’OTAN par rapport à d’autres pays de la région".



Mettant l’accent sur l’importance d’une convergence entre les intérêts des deux parties, le responsable a fait part de la volonté de l’OTAN de bénéficier de l’expertise du Royaume en matière de lutte contre les menaces régionales "par ses propres moyens".

Le Maroc peut, à son tour, tirer profit des capacités de l’Alliance en matière de commandement, de contrôle, d’entraînement, de stratégie militaire et d’interopérabilité, a-t-il poursuivi.

La relation entre le Maroc et l’OTAN "doit être mutuellement bénéfique", a insisté le représentant spécial du secrétaire général de l'Alliance.



Interrogé sur la possibilité de l’adhésion de pays du voisinage sud à l’Alliance Atlantique, M. Colomina a expliqué que la priorité est accordée à la consolidation de la relation politique et de la coopération opérationnelle avec des Etats qui sont déjà membres et avec d’autres qui ne le sont pas.

Il a relevé, à cet égard, que plusieurs pays en Afrique et dans d’autres régions du monde sont en train d’examiner cette possibilité.