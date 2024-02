Jauge en baisse à environ 300.000 spectateurs

Cérémonie d'ouverture des JO-2024 de Paris

01/02/2024

La jauge de spectateurs qui pourront assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet sur les quais de Seine est "d'à peu près 300.000", a indiqué mercredi le ministre de l'Intérieur, un chiffre revu largement à la baisse.



"L'idée, c'est qu'il y a 100.000 personnes dans les quais bas", avec des billets payants, et "plus de 220.000 personnes sur les quais hauts", avec des billets gratuits, a déclaré Gérald Darmanin sur la chaîne publique France 2.



"Et puis après il y a tous ceux qui habitent et qui vont pouvoir louer, faire des soirées le long de la Seine", a détaillé le ministre.

M. Darmanin avait annoncé en octobre 2022 au Sénat "600.000 spectateurs", dont 500.000 sur les quais hauts.



Réinterrogé en mai 2023 lors de la signature du protocole de sécurité sur la cérémonie, le ministre de l'Intérieur avait répété le chiffre de 600.000.

"Aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture est comme elle était prévue", a pourtant affirmé Gérald Darmanin mercredi matin.



Plusieurs sources proches des négociations avaient rapporté récemment à l'AFP que le dernier arbitrage était "sous les 300.000 spectateurs" gratuits.



Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, avait évoqué "le printemps" pour confirmer ces évaluations, susceptibles d'évoluer en fonction de l'état de la menace terroriste.

Pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas dans un stade mais en extérieur, sur la Seine.



Sur six kilomètres du fleuve, 115 bateaux vogueront, avec les délégations d'athlètes, du pont d'Austerliz à celui d'Iéna, en présence de chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier.

Les JO mobiliseront en moyenne 30.000 policiers et gendarmes par jour avec parfois un pic à 45.000, notamment pour cette cérémonie.