Janet Jackson grillée par ses fans en pleine crise d’ego

23/03/2019

Bonne nouvelle pour les fans de Janet Jackson : malgré la tempête qui s’abat actuellement sur la famille, la chanteuse donnera bien de la voix lors du Festival Glastonbury. Du mercredi 26 au dimanche 30 juin, les artistes – dont elle ! – s’enchaîneront du côté de Worthy Farm près de Londres et ce, en dépit des nouvelles allégations qui planent au-dessus de la tête de Michael. Mais il semblerait que la petite sœur du roi de la pop ait pris la mouche juste après avoir dit oui… un peu tard, donc, pour que personne ne s’en aperçoive.

Elle se voyait déjà en haut de l’affiche et l’a fait savoir à tous ceux qui prévoyaient de se joindre à elle. En voulant annoncer à ses followers qu’elle serait présente lors de cette manifestation musicale, Janet Jackson a surtout assumé qu’elle n’appréciait pas du tout la classification du line-up du Festival Glastonbury. Il faut dire qu’avant d’apercevoir son nom, on pouvait constater la participation du groupe The Killers, de The Cure, également celle de Kylie Jenner – qui ne chante même pas… puis enfin la principale intéressée, en cinquième position.