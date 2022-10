Jamie Lee Curtis ravie d’ avoir accepté de jouer dans la suite de “Halloween ”

14/10/2022

Jamie Lee Curtis pensait en avoir fini avec la saga Halloween. L’interprète mythique de Laurie Strode dans la saga d’horreur, qui a incarné le personnage à partir de 1978, année de sortie du chef-d’œuvre original de John Carpenter, revient pourtant avec Halloween Ends.



Le film est présenté comme la fin d’une trilogie amorcée avec le long-métrage de 2018, intitulé simplement Halloween, et qui était lui-même une suite du film original, ignorant totalement les suites cinématographiques peu appréciées des fans.



Si elle n’imaginait plus reprendre le rôle, l’actrice est ravie de s’être laissé convaincre par David Gordon Green, coauteur et réalisateur, avec le script du premier volet.



«David avait caché un drame indépendant au milieu d’un film d’horreur. Il a fait quelque chose d’intime qui était recouvert de tissus sanglants et de têtes explosives. Je l’ai lu en une heure environ et je l’ai rappelé immédiatement : "OK, on y va"», a-t-elle révélé au NME.

Quatre ans plus tard, la carrière de Jamie Lee Curtis a pris un nouvel essor, alors que la sexagénaire s’imaginait plutôt une fin de carrière tranquille.



«Ce film a changé toute ma vie! Plus que (le film original) ! A 64 ans, j’ai une carrière entière. Maintenant, je suis productrice. Je suis scénariste, je suis réalisatrice, je suis une patronne active, je suis dans la création. Je peux collaborer avec des artistes d’une manière dont j’ai toujours rêvé. Je ne m’attendais pas à faire les films que je fais maintenant », a conclu celle qui a également fait une apparition très remarquée dans Everything Everywhere All At Once en début d’année.