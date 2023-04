Jamie Fox hospitalisé

16/04/2023

Jamie Fox "est déjà sur le chemin de la guérison". Alors qu'il tournait son prochain film Netflix Back in action, l'acteur de 55 ans a dû être hospitalisé à la suite d'une "complication médicale".



Dans un communiqué partagé sur Instagram, et relayé par le site Variety, sa fille Corinne Fox explique qu'il est surveillé à Atlanta (en Géorgie) où, "grâce à une prise en charge rapide et à de grands soins", il serait déjà en train de se rétablir.



Sans en dire plus sur la nature des soucis de santé de son père, la jeune femme de 29 ans ajoute : "Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières. La famille demande le respect de son intimité pendant cette période".



De son côté, le magazine TMZ souligne que l'acteur de Django Unchained a été "emmené à l'hôpital" le mardi 11 avril.