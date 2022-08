James Franco jouera Fidel Castro dans un film sur sa fille

14/08/2022

L'acteur américain James Franco jouera Fidel Castro dans "Alina de Cuba", un film indépendant sur la "fille rebelle" du dirigeant cubain, a annoncé le producteur du film. "Le réalisateur voulait quelqu'un qui ressemble physiquement à Fidel Castro et qui ait son charisme", a déclaré à l'AFP le producteur, John Martinez O'Felan. M. Martinez a déclaré avoir finalement décidé d'approcher James Franco après s'être intéressé au profil de plusieurs acteurs d'origine latinoaméricaine ou ibérique. Il s'agira de la deuxième apparition dans une production pour l'acteur de 44 ans depuis son signalement pour harcèlement et inconduite sexuels en 2018. James Franco a été accusé par quatre anciennes élèves de son école d'acteurs de les avoir abusées lors de scènes de nu. Lors d'une interview en décembre dernier, l'acteur, qui avait été nommé aux Oscars en 2011 pour le film "127 heures", a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec certaines de ses étudiantes. "Alina de Cuba" sera réalisé par Miguel Bardem, cousin de l'acteur espagnol Javier Bardem. Il sera tourné en Colombie à partir du 15 août, a déclaré M. Martínez O'Felan. Ana Villafañe incarnera Alina Fernandez, la fille de Castro et de Natalia Revuelta Clews, jouée par l'Argentine Mia Maestro. Alina Fernández, 66 ans, vit en exil depuis les années 1990. Etablie à Miami, l'opposante à la révolution cubaine est l'autrice du livre autobiographique "Fidel mon père: Confessions de la fille rebelle de Castro".