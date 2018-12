Jamel Debbouze revient au one man show

Après six ans d'absence sur les planches, Jamel Debbouze est revenu avec un nouveau one man show "Maintenant ou Jamel". A 42 ans, l'humoriste souhaite prendre du plaisir au présent. "J'aime trop ce métier et j'espère le faire le plus longtemps possible", dit-il. L'affiche de "Maintenant ou Jamel" rappelle celle d'un film d'Harold Lloyd où l'on voit le comédien suspendu aux aiguilles d'une drôle d'horloge. Jamel Debbouze dit toute son admiration pour cet acteur du cinéma muet, lui aussi handicapé de la main droite. "C'est quelqu'un de très inspirant et qui donne de l'espoir, faire ces cascades avec son handicap, c'est quasiment impossible et ça m'a beaucoup inspiré”.