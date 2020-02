Jamel Debbouze dévoile la date du Marrakech du rire

05/02/2020

Le Festival Marrakech du rire (MDR), qui a pris une place de choix parmi les manifestations artistiques internationales, revient, du 9 au 14 juin 2020, pour une 10ème édition qui promet encore plus de nouveautés, avec une vingtaine de spectacles à l’affiche. Cinq jours durant, cet événement entièrement dédié à l’humour, réunira quelques grosses pointures de la comédie, et fera de la ville ocre une vraie capitale du rire et de la bonne humeur. « 10 ans ! Nous sommes fiers de vous annoncer la 10ème édition du @marrakechdurire du 9 au 14 juin ! Avec 10 fois plus de rire et 10 fois plus de kif», a indiqué Jamel Debbouze sur son compte Instagram.

Le Marrakech du rire s’est imposé depuis 2010 comme le festival international d’humour qui réunit les personnalités de la comédie du monde du cinéma, de l’audiovisuel, de la musique et du sport. Chaque année, au mois de juin, la ville de Marrakech vibre au rythme du festival 5 jours durant. Grâce aux multidiffusions télé (TV2M, M6, TV5 Monde, Canal+ International, Edan Tv), le festival rayonne sur tous les continents et atteint ainsi plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs!

Numéro 1 des festivals d’humour francophone le plus suivi sur les réseaux sociaux, il attire les stars marocaines et internationales. Incubateur de nombreux talents, il déniche, forme et diffuse les jeunes pousses les plus prometteuses de l’humour issues du Maghreb, d’Europe francophone, du Canada et d’Afrique francophone.