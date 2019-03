Jamal Snoussi : La cérémonie du centenaire du Stade marocain vise à insuffler une nouvelle dynamique au sein de toutes les sections

30/03/2019

La cérémonie du centenaire du Stade marocain, prévue du 1er au 30 avril prochain, vise à insuffler une nouvelle dynamique au sein de toutes les sections, a affirmé jeudi à Rabat le président du bureau directeur du club, Jamal Snoussi.

Lors d'une conférence de presse organisée pour mettre la lumière sur cet événement, M. Snoussi a fait savoir que ces festivités viennent créer un certain espace de communication entre les différentes générations et faire le lien entre le présent et l'avenir, à travers la préservation de la mémoire sportive de ce grand club.

Il a souligné, dans ce sens, que le comité d'organisation a veillé à ce que la célébration d'un siècle de titres et d'exploits soit à la hauteur de l'événement et de la valeur de l'un des clubs nationaux les plus authentiques, ajoutant que l'histoire témoigne à bien des égards du rôle efficace de ce monument dans la naissance de plusieurs champions marocains et dans l'amélioration de leurs compétences sportives.

"La cérémonie du centenaire constitue également une occasion pour redonner une vie à la mémoire de ce club et revenir sur ses réalisations multiples", a-t-il ajouté.

Le programme de la cérémonie sera marqué par l'organisation de plusieurs activités sportives, culturelles, artistiques et sociales, ainsi que des conférences pour revivre un siècle d'histoire.

Ainsi, des matchs de football, de tennis, de futsal, de sports nautiques, d'athlétisme, de basket-ball, de handball, de taekwondo, de pétanque, de tir et de judo seront à l'ordre du jour.

Les festivités seront couronnées par un match de gala de football entre le Stade marocain et un club espagnol et une autre rencontre entre le Stade marocain et les Lions de l'Atlas qui ont participé au Mondiaux de 1986 et 1994.

Sera également programmé un tournoi international de tennis (U12) qui verra la participation de jeunes champions de la France, de Belgique et de Tunisie.