Jamal Choubki : L’aide médicale à Gaza traduit les positions honorables de SM le Roi envers le peuple palestinien

26/06/2024

Le déploiement, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, de l'opération humanitaire d’aide médicale destinée à la population de Gaza s’inscrit dans le cadre des positions honorables du Souverain envers le peuple palestinien, a affirmé l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki.



"Nous adressons nos sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette générosité et cette initiative humanitaire, portant sur l’envoi de 40 tonnes de produits médicaux à nos populations dans la bande de Gaza", a déclaré à la MAP M. Choubki.



Et de souligner l’importance vitale de ces aides qui répondent à des besoins pressants en ce moment, rappelant dans ce sens les difficultés auxquelles sont confrontés les hôpitaux, le Croissant-Rouge palestinien et le ministère de la Santé en Palestine en raison du siège imposé à Gaza et la pénurie de médicaments et de matériel médical.



Cette aide sera acheminée à Gaza par voie terrestre, ce qui va accélérer sa livraison dans les bons délais, s'est-il réjoui, relevant que l'initiative humanitaire Royale n'est pas la première du genre.



Dans ce sens, il a rappelé l'acheminement, au mois de Ramadan dernier, d’aides humanitaires à la population palestinienne de Gaza et d’Al Qods, sur Très Hautes Instructions Royales.