Jamal Belmadi quitte la sélection d'Algérie

26/01/2024

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec le sélectionneur Jamal Belmadi pour une séparation à l’amiable, au lendemain de l'élimination précoce des Verts de la Coupe d'Afrique des nations.



L’Algérie a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique pour la deuxième fois d'affilée en perdant contre la Mauritanie (0-1), mardi soir en match de la 3e et dernière journée du groupe D de la CAN-2023 de football, en Côte d’Ivoire.



"Je me suis réuni avec Jamal Belmadi pour discuter des conséquences de cette élimination amère, nous avons trouvé un accord pour une séparation à l’amiable, et la résiliation du contrat liant l’entraîneur avec la FAF", a indiqué le président de la Fédération algérienne, Walid Sadi, sur son compte X.



C’est la deuxième sortie sans gloire d’affilée des Verts dès le premier tour de la CAN après celle de 2021 (décalée à 2022), et le troisième échec retentissant pour les coéquipiers de Ryad Mahrez si on y ajoute l’élimination en barrages du Mondial 2022.



Annoncée favorite de la compétition, l’Algérie a récolté à peine deux points dans son groupe, en trois matches face à l’Angola (1-1), au Burkina Faso (2-2) et la Mauritanie (1-0).

Jamal Belmadi (47 ans) avait pris les commandes des Verts en août 2018, en remplacement de son compatriote Rabah Madjer.