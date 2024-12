Jamal Azizi : L'analyse des statistiques officielles joue un rôle central dans l'intégration de l'Afrique

Le Maroc est l'un des Etats membres de l'Union africaine les plus avancés dans le domaine de la statistique

03/12/2024

L'analyse des statistiques officielles joue un rôle central dans l'intégration de l'Afrique et son développement durable, a affirmé, lundi à Casablanca, le directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale au Haut-Commissariat au Plan (HCP), Jamal Azizi.



Dans une allocution lue en son nom par Mme Hasnae Fdhil, cheffe de la division de la communication et de la coopération au HCP, lors des rencontres stratégiques sur la communication statistique, M. Azizi a souligné que les statistiques constituent un socle incontournable pour éclairer les décideurs politiques, les opérateurs économiques et sociaux, mais également pour informer et responsabiliser les citoyens.



"Produire des statistiques opportunes et de qualité est certes une priorité pour nos institutions, mais offrir un outil pertinent, accessible, compréhensible et surtout utilisé demeure un défi majeur pour nos pays", a-t-il relevé.



Pour M. Azizi, l'intégration des innovations technologiques dans les processus statistiques, y compris la diffusion et la communication, est devenue un impératif dans cette ère marquée par une évolution exponentielle du digital, rapporte la MAP.



Le partenariat avec les institutions nationales publiques, les médias, les organisations internationales, la sphère académique et les acteurs privés, constitue également un levier essentiel pour maximiser l'impact des statistiques, a-t-il fait valoir.



De son côté, Guillaume Poirel, chef d'équipe du Programme panafricain de statistiques II (PAS II), a fait savoir que le Maroc est l'un des Etats membres de l'Union africaine les plus avancés dans le domaine de la statistique et s'est distingué récemment par le déploiement d'une stratégie de communication efficace, lors de l'opération de Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 2024.



Il a, par ailleurs, rappelé les objectifs fondamentaux du PAS II, notamment le renforcement des capacités statistiques des pays africains et la promotion d'une meilleure utilisation des données officielles.



"L'idée est de voir comment les Etats membres du PAS II peuvent améliorer l'accessibilité des statistiques pour les décideurs, mais surtout pour le large public. Le domaine de la statistique, complexe et souvent peu accessible, doit être rendu compréhensible grâce à des techniques modernes de communication", a expliqué M. Poirel.



Pour sa part, Adoum Gagoloum, chef de la division des statistiques économiques de l'Institut africain de statistique (STATAFRIC) de l'Union africaine, a plaidé pour une amélioration significative de la communication des données statistiques sur le continent, mettant en lumière l'importance cruciale de la diffusion des statistiques pour favoriser des décisions éclairées et inclusives.

Il a, dans ce sens, noté que les statistiques, aussi pertinentes soient-elles, risquent de rester sous-exploitées sans une communication efficace.



Pour pallier ce problème, STATAFRIC a mis en place plusieurs initiatives, dont l'organisation de formations sur les techniques de communication et sur l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), a indiqué M. Gagoloum, précisant que ces efforts visent à renforcer les capacités des Instituts nationaux de statistique (INS) à produire des contenus clairs et accessibles à un large public.



Les rencontres stratégiques sur la communication statistique, qui se sont achevées mardi 3 décembre dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine, étaient placées sous le thème "Vers une Afrique mieux informée : renforcer la communication statistique pour le développement durable".



Il s'agit d'un événement clé qui réunit des experts en communication et des représentants des INS de toute l'Afrique, avec pour objectif la favorisation d'une meilleure utilisation des données statistiques dans les processus décisionnels, condition essentielle pour des politiques publiques efficaces et inclusives.



Les discussions ont porté également sur les outils et les stratégies modernes pour améliorer la diffusion des données et l'engagement des différents publics.



Le PAS II est le fruit d'un partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine pour le développement durable. Il vise à améliorer les capacités statistiques en Afrique et s'articule autour de trois domaines prioritaires, à savoir, les comptes nationaux, les statistiques agricoles et les statistiques du commerce.