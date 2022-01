Jadara fait escale à Guelmim

La caravane "Jadara", organisée par la Fondation marocaine de l'étudiant sous le thème "Mostakbaly Bin Yadi" (Mon avenir entre mes mains), est arrivée vendredi à la ville de Guelmim, avant-dernière étape de sa tournée dans les provinces du Sud.



Cette caravane, qui est passée notamment par les villes de Laâyoune, Boujdour, Tarfaya, Akhfenir, Dakhla, Bir Guendouz, et Tan Tan, a été marquée par l’organisation de plusieurs activités de sensibilisation au profit des élèves.



Ainsi, l’étape de Guelmim a connu l’organisation d’une rencontre de sensibilisation tenue au siège de l’académie provinciale de l’éducation nationale pour sensibiliser les élèves quant à l’importance d’avoir un projet professionnel et personnel, et de les orienter pour bâtir un avenir meilleur.



Cette rencontre, qui a connu la participation de plusieurs élèves du secondaire ainsi que des conseillers en orientation de l’académie provinciale de l’éducation nationale, a été aussi l’occasion de présenter un aperçu sur la mission et les programmes de la Fondation marocaine de l’étudiant, initiatrice de la caravane Jadara, outre l’organisation d’un atelier sur l’autoformation.



Dans une déclaration à la MAP, Anas Faris, de la Fondation marocaine de l’étudiant, a expliqué que cette caravane constitue l’occasion d’échanger avec les jeunes mais aussi avec les partenaires (l’éducation nationale, et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail -OFPPT) et faire connaitre les opportunités offertes par ces institutions.



La Fondation marocaine de l’étudiant est une association à but non lucratif fondée en 2001 et reconnue d’utilité publique en 2013. Elle a pour mission de permettre aux bacheliers les plus brillants issus des établissements de protection sociale du Maroc, et de manière générale, issus de milieux à opportunités limitées, de poursuivre des études correspondant à leur niveau académique dans des établissements supérieurs et professionnels privés et/ou publics d’excellence et les accompagner jusqu’à leur insertion professionnelle.