Jad Benyahia présente son premier album “1193”

10/01/2019

L'artiste Jad Benyahia a présenté, mardi soir à Rabat, son premier album intitulé "1193", une œuvre de douze titres déjà disponible gratuitement sur toutes les plateformes de musique en ligne. Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la présentation de cet album, Jad Benyahia a expliqué que l'intitulé de cette oeuvre regroupe à la fois l'année de ses débuts artistiques, à savoir 2011, et celle de sa naissance en 1993, pour former "1193". Petit-fils de deux grands poètes, feu Mohamed Tanjaoui Benyahia et Mohamed Ouahi, l'artiste a commencé à s'intéresser à la musique dès son plus jeune âge et ses premières lignes remontent à 2011 lorsqu'il écrivait dans un style Rap et Rnb. "Cet album de douze chansons est mon premier projet professionnel", a lancé l'artiste de 26 ans, précisant qu'il "est disponible gratuitement sur l'ensemble des plateformes pour faciliter son accessibilité tant au Maroc qu'à l'étranger". "Par le passé, j'ai publié des singles sur YouTube, dont une collaboration en trois langues avec un artiste colombien et un autre américain qui fut la première du genre", a relevé Jad, relevant que "l'année 2019 sera synonyme de plusieurs projets professionnels enregistrés dans un studio fondé à Rabat". La première partie du show de Jad Benyahia a été animée par la chanteuse Salma Bousaksou, dont la voix de soprano a retenti à l'enceinte de la Villa des arts de Rabat, ainsi que par Radia Laalami Laaroussi, qui a repris une série de tubes internationaux. Les deux chanteuses sont des étudiantes ayant remporté le prix de meilleurs talents 2018 à l'Université internationale de Rabat.

Jad Benyahia, qui compte aujourd’hui plus de 250 chansons enregistrées, un album et deux singles qui enregistrent plus de 40.000 écoutes, est ensuite monté sur scène pour le plus grand plaisir des fans de la musique Rap et Rnb, présentant le premier live de l'album "1193". Co-auteur du single "All Day All Night" chanté par Faudel et produit par RedOne, Jad Benyahia est détenteur d'un master en commerce international à Madrid et aussi co-fondateur du Label de production MJ Prod.