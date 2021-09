JO et JP: Hommage aux champions

16/09/2021

La Fondation Mohammed VI des champions sportifs a organisé, mardi à Rabat, une réception en l’honneur des athlètes marocains médaillés lors des derniers Jeux olympiques et paralympiques tenus à Tokyo.



Lors des derniers JO, l’athlète Soufiane El Bakkali a offert au Royaume une médaille d’or dans l’épreuve du 3.000 m steeple, de même les champions marocains paralympiens ont décroché 4 médailles d'or grâce à Amine Chentouf, Abdeslam Hili, Zakaria Derhem et Ayoub Sadni, 4 médailles d'argent par l'intermédiaire de Fouzia Ksioui, YousraKarim, Mohamed Amguoun et AzeddineNouiri, et trois médailles de bronze grâce à Hayat El Garaa, Saida Amoudi et l'équipe nationale de cécifoot.



Ont pris part à cette réception, le secrétaire général du Comité national olympique marocain (CNOM), M. Abdellatif Idmahamma, le président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, M. Hamid El Aouni, les membres du conseil d’administration de la Fondation et l’ensemble des sportifs médaillés, accompagnés de leurs entraîneurs et encadreurs. Créée sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed VI des champions sportifs œuvre depuis août 2011 à honorer les champions marocains et à leur permettre de vivre dans le respect et la dignité.