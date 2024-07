JO. La France battue, les Etats-Unis et l'Espagne qualifiés : Match fou entre l'Australie et la Zambie

29/07/2024

La France s'est inclinée face au Canada 2-1, les Etats-Unis et l'Espagne se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi féminin des Jeux de Paris, à l'issue de la deuxième journée de la phase de groupes dimanche durant laquelle l'Australie a battu la Zambie dans un match fou.



Les Bleues de Hervé Renard ont cédé à la 12e minute du temps additionnel face au Canada à Saint-Étienne pour s'incliner 2-1 et laissent échapper provisoirement la qualification pour la phase éliminatoire qu'elles pensaient pourtant tenir face à leur bête noire aux Jeux olympiques.



Marie-Antoinette Katoto, intenable depuis le début du tournoi, a ouvert le score en première période, avant que Jessie Fleming n'égalise à l'heure de jeu et que Vanessa Gilles ne crucifie dans le temps additionnel.



La défenseure de Lyon permet au Canada, tenant du titre, de rester en vie dans ce tournoi, malgré la sanction de six points, infligée à la suite de l'affaire d'espionnage par drone de l'équipe de la Nouvelle-Zélande.



Pour la qualification, tout se jouera lors de la troisième journée du groupe, mercredi, durant laquelle la France (3 points) affrontera la Nouvelle-Zélande (0 points) et le Canada (0 points) la Colombie (3 points).

Dans l'autre rencontre du groupe, les Colombiennes se sont relancées en battant la Nouvelle-Zélande 2-0.



L'affiche de la journée s'est tenue à Marseille entre les Etats-Unis et l'Allemagne en quête de rédemption.

Et les Américaines ont frappé un grand coup en terrassant les Allemandes 4 buts à 1. Avec deux victoires en deux rencontres, les joueuses de Emma Hayes, impressionnantes, sont assurées de participer aux quarts de finale du tournoi.



Dans ce groupe B, l'Australie, prétendante à une médaille, n'est pas passée loin de l'élimination face à la Zambie, dans un match complétement fou terminé sur le score de 6-5 en faveur des 'Matildas'.



La Zambie menait pourtant 5 buts à 2 à la 56e minute grâce à un triplé de sa star Barbra Banda en première période et un doublé de sa coéquipière Racheal Kundananji. Mais les Australiennes sont parvenues à inscrire cinq buts en une demi-heure, dont deux doublés pour Stephanie Catley et Michelle Heyman.



Dans le groupe C, au stade de la Beaujoire à Nantes, l'Espagne, championne du monde en titre, a eu toutes les peines du monde à écarter le Nigeria (1-0), mais grâce à ce court succès, s'est qualifiée pour les quarts de finale, avant même la troisième journée de la phase de groupes.



Alexia Putellas a marqué sur coup franc à cinq minutes de la fin pour délivrer ses coéquipières.

Dans l'autre rencontre au Parc des Princes, le Japon a attendu le temps additionnel pour lancer son tournoi et battre le Brésil (2-1).



Les Japonaises, défaites par l'Espagne lors de la première journée, prennent provisoirement la deuxième place du groupe où tout se décidera lors de la dernière journée pour savoir qui accompagnera l'Espagne en phases éliminatoires.



Dans ce tournoi à trois poules de quatre équipes, les deux premières et les deux meilleures troisièmes, disputeront les quarts de finale, avant la finale au Parc des princes à Paris le 10 août.