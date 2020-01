J-Lo et Shakira en duo pour la toute première fois

04/01/2020

La star du film "Queens" chantera pour la première fois aux côtés de la Colombienne Shakira à Miami le 2 février 2020, à l'occasion de la célèbre finale de football américain.

La star a évoqué cette collaboration dans l'émission CBS This Morning. Elle a notamment révélé que les titres seront interprétés en anglais et en espagnol mais que les deux artistes n'avaient pas prévu de passer en studio ensemble en amont du jour J.

Jennifer Lopez et Shakira seront les premières artistes à divertir le public du match de la NFL depuis que Jay-Z est devenu le co-producteur du spectacle de la mi-temps, toujours très attendu. J-Lo s'en réjouit, comparant cet événement à une victoire aux Oscars.

Au mois de septembre, Shakira rappelait l'importance de cette représentativité des artistes latino-américains lors de grands événements. L'édition 2019 avait attiré 98 millions de spectateurs.

Jennifer Lopez a récemment reçu une nomination aux Oscars pour son rôle de Ramona Vega dans le film de Lorene Scafaria, "Queens" ("Hustlers"). Une première pour l'artiste, déjà citée aux Golden Globes en 1997 pour son rôle dans le biopic "Selena", consacré à la reine de la musique Tejano. En 2020, Lopez sera à l'affiche de la comédie romantique "Marry Me", aux côtés de Maluma, Owen Wilson et Sarah Silverman.