Jürgen Klopp : Dire au revoir n'est jamais agréable

18/05/2024

"Dire au revoir n'est jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela aurait signifié que le moment n'a pas été bon", a déclaré Jürgen Klopp, "en paix" à deux jours de sa dernière à Liverpool.



L'entraîneur allemand, arrivé en octobre 2015, a signé "je ne sais pas combien de maillots", "fait tellement d'adieux formidables", qu'il a passé "la semaine la plus intense" de sa vie, avant son dernier match dimanche à Anfield, a-t-il dit vendredi durant son ultime conférence d'avant-match.



"Cela fait partie du truc, dire au revoir. Je ne crois pas que ce ne soit jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, cela aurait signifié que le moment passé ensemble n'a pas été bon. Donc ç'a toujours été clair que ce serait difficile, et je sais que ce sera difficile", a-t-il déclaré.



Klopp s'est amusé du nombre de demandes de billet qu'il a reçues pour sa "der" à Anfield et s'est "excusé" de ne pas pouvoir répondre à tous les messages que les supporters lui ont envoyés.



"Les courriels, les lettres, si je commence à y répondre, je resterai ici jusqu'en 2028. (...) J'en ai lus certains, mais pas tous", a-t-il confié. "Hier, j'avais LFC TV avec moi pour lire les lettres. Sur l'une d'elles, j'ai fondu en larmes".



Il s'est ému de "toutes les histoires qui se cachent derrière, ce que cela signifiait pour les gens, ce que nous avons fait pendant ces neuf années, et comment leur vie a changé au cours de ces neuf années. Je sais que le football peut faire ça aux gens, à une ville, et c'est ce que nous avons fait".



"Une décennie dans votre vie, c'est énorme, et je n'oublierai pas un jour de cette période, parce que j'ai trouvé les meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Et je l'ai fait pour le meilleur club que j'aurais pu imaginer, dans une ville merveilleuse, très, très, très spéciale", a-t-il ajouté.



Il s'est dit "aussi proche que possible" de la "majorité des habitants de cette ville", en raison de "leur façon d'être, leur façon de gérer la vie, leur façon de vous accueillir, leur façon de vous traiter". "Je suis complètement en paix, c'est merveilleux de savoir que j'ai passé une grande partie de ma vie ici".



Quand on est entraîneur à Liverpool, "avant de poser le pied sur le terrain, les gens t'aiment, jusqu'à ce que tu les déçoives. Nous ne les avons jamais vraiment déçus", a dit l'entraîneur, vainqueur de la Premier League, des coupes nationales et de la Ligue des champions, entre autres.