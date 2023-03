Italie: Les opportunités d'investissement au Maroc mises en avant à Cuneo

23/03/2023

Les opportunités d'investissement au Maroc ont été mises en avant, vendredi à Cuneo (nord de l’Italie), en présence d’éminentes personnalités politiques et économiques.



En avant-poste vers les marchés transatlantiques, le Maroc dispose du premier port en Méditerranée et du continent africain, ce qui lui permet d’être une plateforme régionale de production et d’exportation et une porte vers l’Afrique, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, lors d'une rencontre, tenue en marge d'une visite de travail de deux jours à Cuneo.



Le Royaume, un acteur actif de la stabilité et promoteur de la paix et du dialogue, est doté de "banques solides et d'une économie qui ne cesse de fleurir grâce aux différentes réformes politiques et économiques menées sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI", a fait savoir le diplomate, jetant la lumière sur les secteurs clés du marché marocain, notamment l'agro-industrie, le tourisme, l’aéronautique et l'automobile.



Selon l’ambassadeur, le Maroc s’est hissé en hub régional dans plusieurs domaines. En matière d’énergies renouvelables, notamment, le Royaume dispose de la plus grande centrale solaire au monde et produit 42% d'énergie à partir de sources non polluantes, avec l'objectif d'atteindre 52% d'ici 2030, a-t-il relevé, soulignant, en outre, l’excellence des infrastructures du pays.



De son côté, rapporte la MAP, la mairesse de Cuneo, Patrizia Manassero, a salué le développement qu'a connu le Maroc à tous les niveaux et la stabilité politique dont il jouit. Elle a également mis en exergue l’intégration "réussie" de la communauté marocaine et son rôle, en tant que "pont humain qui sert le développement du Maroc et de la région italienne", relevant que cette communauté est la troisième diaspora à Cuneo en termes de densité.



Pour sa part, le président provincial de la confédération industrielle italienne (Confindustria), Mauro Gola, s’est dit impressionné par les opportunités offertes par le Royaume, qui ne cesse de renforcer son attractivité pour les investissements étrangers, soulignant le leadership éclairé de SM le Roi, qui a mis en place nombre de politiques de développement.



Il a, en outre, rappelé les liens de plus en plus étroits entre la région italienne et le Maroc, notant que ces relations économiques sont favorisées par la présence de plus de 750 activités commerciales dans la province de Cuneo gérées par des ressortissants marocains.

La vice-présidente des entrepreneurs de Frioul-Vénétie julienne et vice-présidente de la Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, s’est, quant à elle, félicitée de l’essor économique du Maroc, un pays doté d’un niveau "avancé" en infrastructures, annonçant la signature d'un mémorandum d'entente prochainement entre le port Tanger Med et celui de Trieste en Italie.

Le président de la section Mécanique de la Confindustria à Cuneo, Marco Costamagna, a salué, de son côté, la dynamique de coopération entre le Maroc et la région, faisant savoir que des délégations des filiales de la Confindustria à Cuneo et à Frioul-Vénétie julienne, se rendront en juin prochain au Royaume pour examiner les moyens de renforcer les partenariats avec les professionnels marocains.