Issiaka Ouattara : SM le Roi a fait du développement et de la prospérité de l’Afrique une priorité

29/07/2025

Depuis Son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait du développement et de la prospérité du continent africain une priorité pour le Maroc, a souligné Issiaka Ouattara, enseignant chercheur à l’Université Alassane Ouattara à Bouaké, en Côte d’Ivoire.



Les relations diplomatiques et de coopération économique séculaires unissant le Maroc et les pays de l’Afrique se sont considérablement intensifiées depuis 1999, et leur évolution témoigne de cette volonté constante du Souverain de consolider davantage ces liens, a déclaré à MAP-Abidjan M. Ouattara, également haut responsable au ministère ivoirien de l’Education nationale et de l’Alphabétisation.



Cette approche Royale, sage et clairvoyante, illustre aussi la détermination et l’engagement du Royaume à mettre en place un modèle de développement au service de l’intégration régionale et internationale, a-t-il expliqué.



Il a affirmé que le retour du Royaume à l’Union africaine en janvier 2017, ainsi que les visites effectuées par Sa Majesté le Roi dans de nombreux pays africains, avec à la clé la signature d’un millier d’accords et le lancement d’une multitude de projets tels que le Gazoduc africain Atlantique traduisent cet engagement infaillible du Royaume envers le continent africain.

M. Ouattara a, en outre, mis en avant la pertinence de l’Initiative Royale Atlantique, portée par le Souverain, ajoutant que cette initiative reflète la ferme volonté du Royaume de faire de son économie une économie multilatérale et ouverte sur le monde.



Cette initiative est aussi un cadre géostratégique qui offre d’importantes opportunités de synergie et de coopération entre le Maroc et les pays africains dans des domaines clés, tels que l’environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l’énergie et l’interconnectivité, a-t-il estimé.



De l’avis de cet universitaire, le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, œuvre sans relâche pour que l’Afrique prenne en main son propre destin et assure la prospérité à ses peuples.