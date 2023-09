Issam Charai salue la belle performance de ses joueurs

09/09/2023

L'entraîneur de l'équipe nationale olympique, Issam Charai, a salué la belle performance des joueurs marocains lors de leur match amical contre le Brésil (1-0), jeudi soir au Complexe sportif de Fès.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, Issam Charai a loué le rendement exemplaire de ses poulains durant cette confrontation, soulignant l'importance de rester sur la lancée entamée lors de la Coupe d'Afrique des nations U23, remportée par l’équipe nationale.



Le technicien national a indiqué que le fait de disputer deux matches amicaux contre l'équipe nationale brésilienne permet de mieux préparer les Jeux olympiques 2024 et de tester de nouveaux joueurs.

Il a relevé dans ce cadre qu'un groupe de jeunes joueurs a récemment rejoint l'équipe nationale, notant que les joueurs expérimentés ont apporté aide et soutien à leurs jeunes coéquipiers.



De son côté, le joueur Ayman El Wafi a affirmé que l'équipe nationale s'est bien préparée pour ce match, profitant des faiblesses de l’équipe brésilienne.



Après avoir remporté la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations U23, a-t-il dit, nous étions animés de la volonté d’apparaître avec force et de faire preuve de combativité devant le public marocain, tout comme nous aspirons être à la hauteur lors des Jeux olympiques qui auront lieu à l'été 2024 à Paris.



De son côté, le joueur Amine Ouazzani a souligné que l'équipe brésilienne n'est pas un adversaire facile, ajoutant que la détermination et l'engagement dont ont fait preuve les joueurs marocains ont permis de remporter ce match.



Quant à l'attaquant Yanis Begraoui, il a noté que le match était "difficile", se disant convaincu que ce bon résultat motivera les joueurs à redoubler d’efforts lors du prochain match.