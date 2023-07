Ismaili aux commandes du MAT

28/07/2023

Le cadre technique marocain Mohamed Alaoui Ismaili a été désigné nouvel entraîneur du Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT), section football, a annoncé, mercredi, le club.



Mohamed Alaoui Ismaili s’est engagé pour une saison avec le MAT, a précisé le comité provisoire chargé de la gestion du club, indiquant que lors de l’examen des CV de plusieurs entraîneurs marocains et étrangers, le comité s’est appuyé sur plusieurs critères en relation avec les orientations tracées par le MAT.



Le téchnicien avait entraîné plusieurs équipes dont le Rapide Club d'Oued-Zem, la Renaissance Club Athletic Zemamra et le Raja de Béni Mellal.

Mohamed Alaoui Ismaili avait débuté sa carrière sportive en tant qu’encadrant sportif au sein de l’Académie Mohammed VI de football.



Sur proposition du nouvel entraîneur, le MAT a désigné Hicham Mesbah entraîneur adjoint et Nourredine Souit entraîneur des gardiens de but.

Par ailleurs, le MAT s’est assuré les services de Yassine Lamine (22 ans), prêté du Fath Union Sports.



Lors de ce mercato estival, le MAT a aussi renforcé ses rangs avec de nouvelles recrues, notamment le milieu de terrain Abdessamad Maher, qui évoluait au RBM.