Ismaïl Saibari double buteur face à Utrecht

03/12/2024

L’international marocain Ismaïl Saibari a inscrit, dimanche, un doublé lors de la large victoire de son club, le PSV Eindhoven, en déplacement à Utrecht (2-5), dans le cadre de la 14e journée du championnat des Pays-Bas de football (Eredivisie).



Le milieu de terrain marocain a donné l'avantage aux siens dès la 12e minute de jeu en concluant une percée sur le flanc gauche de son coéquipier Noa Lang.



Le Belge Descotte a égalisé pour Utrecht sur penalty (34e, 1-1), mais les locaux ont encaissé un deuxième but signé Guus Til (54e), avant que Saibari ne revienne à la manoeuvre (70e). Les visiteurs vont frapper encore plus fort à deux reprises avant le sifflet final, grâce à Bakayoko (74e) puis Guus Til (90e+1).



Entre-temps, les locaux avaient réussi à réduire le score à 4-2 (88e).

Grâce à cette victoire, le PSV Eindhoven consolide sa position en tête du classement de l’Eredivisie avec 39 points, loin devant l’Ajax Amsterdam (32 pts) et Utrecht (31 pts).

Divers

Championnat D2



Voici les résultats de la 7ème journée de la Botola Pro D2 de football:



CAYB-OD : 0-0

JSM-RAC : 2-3

MCO-CJBG : 0-2

USYM-WAF : 1-1

KACM-USMO : 4-0

RCOZ-SM : 0-0

KAC-CAK : 1-1

RBM-OCK : 3-1

Classement

1-RBM : 16 pts

2-USYM : 14 pts

3-RAC : 13 pts

4-CJBG : 12 pts

5-OD : 11 pts

6-KACM : 10 pts

CAYB : 10 pts

SM : 10 pts

9-USMO : 9 pts

10-JSM : 8 pts

RCOZ : 8 pts

WAF : 8 pts

13-CAK : 7 pts

14-KAC : 6 pts

15-MCO : 3 pts

16-OCK : 2 pts



EN U15



La sélection marocaine de football U15 a fait match nul 0-0 avec son homologue mexicaine, dimanche, dans le cadre du tournoi international d'Alicante en Espagne.

Lors de son premier match de ce tournoi, l'équipe nationale s'était inclinée face à son homologue espagnole sur le score de 1 but à 0, jeudi dernier.

La sélection marocaine des moins de 15 ans de football a effectué un stage de préparation du 24 novembre au 02 décembre.

Pour ce rassemblement, le coach national, Achraf Hanzaz, a convoqué 24 joueurs évoluant au Maroc et à l’étranger.