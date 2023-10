Ismael Saibari rempile avec le PSV

30/09/2023

Le PSV Eindhoven a annoncé, mardi, avoir prolongé jusqu’en 2028 le contrat de l’international marocain Ismael Saibari.



"Ismael Saibari a signé un nouveau contrat de cinq ans qui le maintiendra au PSV jusqu'à l'été 2028. Le milieu offensif a été promu dans l'équipe senior la saison dernière et s'est rapidement imposé comme un habitué de l'équipe première", a indiqué le club néérlandais dans un communiqué publié sur son site web.



Saibari “a fait d’énormes progrès et est devenu un joueur polyvalent capable d’évoluer à plusieurs postes”, s’est félicité le PSV, rappelant que le joueur marocain a été promu dans l’équipe première lors de la saison 2022-2023 et a joué sur les ailes, avant de devenir milieu offensif sous la direction de l’entraîneur Peter Bosz.



«Ismael n'est pas seulement un joueur techniquement compétent, mais il possède également d'autres qualités qui font de lui un excellent joueur professionnel. Il a soif d'apprendre, est immunisé contre le stress, il est passionné et dévoué”, a souligné le directeur du football du PSV, Earnest Stewart, cité dans le communiqué.



De son côté, Saibari a exprimé son enthousiasme quant à la confiance que le club lui accorde. “J’ai acquis beaucoup d’expérience ces dernières années. Cela a fait de moi le joueur que je suis. J’ai hâte de jouer mon rôle dans la réalisation des objectifs de ce merveilleux club”, a-t-il affirmé.



Le PSV a également relevé que les belles performances de Saibari ne sont pas passées inaperçues et que le joueur de 22 ans a été appelé dans la sélection du Maroc U23, avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des nations U23.



Il a également été retenu dans la première sélection du Maroc, avec laquelle il a fait ses débuts lors d'un match amical international contre le Burkina Faso le 12 septembre 2023, a-t-on ajouté.