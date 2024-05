IsDB et ISFD signent un protocole d'accord avec INNOVX pour soutenir l'agro-business en Afrique

02/05/2024

La Banque Islamique de Développement (IsDB – Islamic Development Bank), le Fonds de solidarité islamique pour le développement (ISFD – The Islamic Solidarity Fund for Development) et INNOVX, entreprise multisectorielle engagée dans le développement d'entreprises et d'écosystèmes innovants et durables, ont signé, à Riyad, un partenariat stratégique pour soutenir l'agro-business en Afrique.



Signé par Dr. Hiba Ahmed, Directrice Générale de ISFD, et M. Younes Addou, Vice-Président Agribusiness & Sustainability Solutions chez INNOVX, en marge des réunions annuelles de IsDB, tenues à Riyad en Arabie Saoudite, ce protocole d'accord établit un cadre de collaboration entre les deux partenaires, indique-t-on dans un communiqué conjoint.



Il vise notamment à soutenir le programme Agri-Finance Platform, développé par INNOVX et qui œuvre pour la structuration, le développement et le dé-risking des chaînes de valeur agricoles à travers l'Afrique, précise la même source. En outre, INNOVX initiera le développement et la structuration d'initiatives de financement visant à relever des défis spécifiques au secteur agricole, ou plus globaux, sur le continent africain.



Cette collaboration a pour objectif d'identifier les opportunités pour ISFD de rejoindre la Plateforme Agri-Finance, en tant que co-sponsor du groupe OCP et de la Société Financière Internationale (IFC), partenaires fondateurs du programme.



Le protocole d’accord ouvre la voie à des discussions pour définir les termes et conditions de l'implication potentielle de ISFD dans la Plateforme Agri-Finance, et marquer l’ambition de développer un pipeline d'interventions conjointes ciblant des chaînes de valeur ou des secteurs spécifiques.



Ces initiatives viendront renforcer les programmes ISFD conçus pour améliorer l'assistance aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) agroalimentaires africaines et aux petits agriculteurs.



"Ce protocole d’accord avec INNOVX représente une étape importante dans nos efforts pour soutenir le développement du secteur agro-business en Afrique. En unissant nos forces, nous visons à favoriser une industrie agricole plus durable et inclusive qui soutient les petits agriculteurs et renforce la sécurité alimentaire sur le continent", a dit Dr. Hiba Ahmed, cité dans le communiqué.



"Nous sommes ravis de collaborer avec l'ISFD et de capitaliser sur leur expertise et de leurs ressources pour faire avancer notre mission. Ce partenariat nous permettra d'amplifier notre impact et de relever ensemble les défis critiques auxquels font face les chaînes de valeur agricoles africaines", a, de son côté, déclaré M. Addou.



Créé en 2007, ISFD est le bras de lutte contre la pauvreté de IsDB qui a pour mission de combattre la pauvreté et de promouvoir une croissance inclusive et équitable.



Pour sa part, INNOVX est une entreprise multidisciplinaire et multisectorielle qui a pour ambition de développer les industries de demain en investissant et en développant des entreprises et des écosystèmes innovants à fort impact.



Filiale de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), INNOVX combine les métiers d'investisseur, de développement technologique et de business développer pour concevoir, développer et déployer à échelle industrielle des entreprises et des écosystèmes technologiques innovants, performants et à fort impact environnemental et social.