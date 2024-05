Ironman au Brésil. Deux Marocains portent haut les couleurs nationales

26/05/2024

Les Marocains Elkhalil Binebine et Jallal Sefrioui se sont illustrés lors de la compétition Ironman, organisée récemment à Sao Paulo, au Brésil.

Binebine, 63 ans, s'est notamment classé 9ème dans sa catégorie lors de cette épreuve de grande endurance, dans un temps de 12'37"57.



La compétition consiste à enchaîner une épreuve de natation (3,8 km), une course cycliste (180 km) et un marathon sur une distance de 42,2 km.

Ce philantrope et membre du Conseil consultatif de haut niveau auprès du Haut-Représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations, disputait ainsi sa 34ème course du genre.



Dans une déclaration à la MAP, l’athlète a fait part de sa grande joie de terminer à la 9ème place de cette compétition, qui a vu la participation d’un grand nombre de spécialistes de l’épreuve venus des quatre coins du monde.

Il a tenu à rendre un vibrant hommage à l’autre participant marocain Jallal Sefrioui, "sans qui je n'aurais pas pu terminer la course".



L'Ironman Brésil est une compétition de triathlon longue distance créée en 1998 et qui se tient annuellement au mois de mai.

Binebine préside l'ONG Helea, qui a pour objectif de promouvoir l'inclusion et l'équité en matière de santé grâce aux nouvelles technologies.



Son prochain défi sportif: la course qualificative pour les championnats du monde à Kona (Hawaï), prévus le 26 octobre prochain. Elle sera disputée à Klagenfurt, en Autriche, le 16 juin prochain.

Divers

Victoire des U20 sur la RDC



La sélection nationale des moins de 20 ans (U20) a battu son homologue de la RD Congo sur le score de 2 buts à 0, en match amical disputé samedi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les buts de l’équipe nationale ont été inscrits par Yasser Zabiri (75è) et Othman Maamma (84è).

Les deux sélections s'étaient affrontées mercredi dernier, au Complexe Mohammed VI de football.

La sélection marocaine l'avait emporté 2 à 0. Ces deux rencontres entrent dans le cadre de la préparation de la sélection U20 pour le tournoi nord-africain, qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie.



Test belge pour les Olympiques



L'équipe olympique marocaine de football affrontera, en amical, son homologue belge, le 4 juin prochain au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20h00.

Les hommes de Tarik Sektioui préparent leur prochaine participation au tournoi olympique des JO de Paris 2024. La sélection nationale défiera en phase de groupes, l’Argentine, l’Ukraine et l’Irak.



Le Raja domine la RSB



Le Raja de Casablanca, qui recevait à Berrechid, s'est imposé sur la Renaissance de Berkane par 3 buts à 0, vendredi en match de mise à jour de la 27ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Les buts des Verts ont été inscrits par Youssri Bouzouk (31e, 82e) et Abdellah Khafifi (68e).

Grâce à cette victoire, le Raja, deuxième au classement, porte son actif à 63 points, réduisant l’écart avec le leader, l’AS FAR, à une unité. Les Oranges, eux, sont troisièmes avec 46 points.