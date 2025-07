Inzaghi : Nous avions à gravir un Everest sans oxygène pour gagner et nous l'avons fait

Guardiola : Il est temps de nous reposer, y compris mentalement, en vue de la saison prochaine

01/07/2025

Le tout nouvel entraîneur italien d'Al Hilal Simone Inzaghi a salué son "extraordinaire" équipe qui a arraché "avec le cœur" une victoire de prestige contre le géant Manchester City.



"Nous savions qu'il fallait réussir quelque chose d'extraordinaire si nous voulions battre Manchester City et c'est exactement ce que les garçons ont fait, ils ont été magnifiques", a déclaré Inzaghi.



"Nous devions être extraordinaires parce que Manchester City... et bien on connait tous cette équipe. Nous avions à gravir un Everest sans oxygène pour gagner et nous l'avons fait", a-t-il ajouté.



"Ce soir, nous devons savourer cette victoire contre le Manchester City de Guardiola. Les joueurs l'ont arrachée avec le cœur", a encore savouré Inzaghi.

"Tous les joueurs ont été exceptionnels en tout: dans les phases de possession comme de non-possession", a insisté l'entraîneur italien qui est arrivé en juin en Arabie saoudite, en provenance de l'Inter Milan.



Pour ses tous premiers matchs à la tête d'Al Hilal, il fait mieux que son ancien club qui a été battu par Fluminense plus tôt dans la journée au même stade des 8es de finale.



"Cela fait tout juste trois semaines que nous travaillons ensemble et vous pouvez voir à quel point les joueurs s'appliquent, les efforts qu'ils fournissent. En tant qu'entraîneur, c'est évidemment très satisfaisant", a souligné Inzaghi.

Malgré une défaite qu'il n'avait pas vue venir, son homologue de City Pep Guardiola ne pouvait que féliciter ses adversaires du jour.



"C'est dommage (...) Nous aurions adoré continuer (dans le tournoi), on ne peut le jouer que tous les quatre ans et nous sentions que l'équipe pouvait réussir quelque chose, mais nous rentrons à la maison. Il est temps de nous reposer, y compris mentalement, en vue de la saison prochaine", a déclaré l'entraîneur espagnol.



Après un premier semestre 2025 décevant, son équipe semblait avoir retrouvé le sens de la marche avec une démonstration contre la Juventus (5-2) pour conclure la phase de poules de ce Mondial des clubs.

Mais lundi, City a été mis à mal par les fulgurantes contre-attaques d'Al Hilal.



"Nous étions si ouverts... Dès la première action, on a vu qu'ils avaient la capacité de se trouver et d'attaquer avec des joueurs très rapides. Nous nous sommes créé de nombreuses occasions contre une équipe qui défend très bas, mais ils nous ont punis sur les transitions", a constaté amèrement Guardiola.