Investor Day : L’étape Essaouira les 1er et 2 juillet prochains

24/06/2024

La rencontre "Essaouira Investor Day", dédiée à la promotion des investissements privés dans la région de Marrakech-Safi, se tiendra les 1er et 2 juillet prochains à Essaouira.



Organisé par le Centre régional d’investissement (CRI) de la région de Marrakech-Safi et la Société financière internationale (IFC) cet événement intervient dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Maroc pour promouvoir un développement socio-économique compétitif et durable dans les régions du pays.



Cette rencontre de deux jours mettra en avant les opportunités d’investissement qu’offre la région et plus particulièrement la Province d’Essaouira dans des secteurs à fort potentiel de croissance et de création d’emplois, en particulier l’agriculture durable, les infrastructures, l’écotourisme et les industries créatives et culturelles, rapporte la MAP.



Plus de 250 participants sont attendus à cette conférence, qui réunira des membres du gouvernement du Maroc ainsi que des acteurs clés des secteurs public et privé marocains et internationaux.



Le directeur général d’IFC, Makhtar Diop, participera également à l’événement, accompagné de Cheick-Oumar Sylla, directeur d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, et de plusieurs membres de l’équipe de direction d’IFC pour l’Afrique.



La première journée sera consacrée à un panel sur la mobilisation des investissements dans les régions du Maroc et mettra en lumière l’expérience du développement local exemplaire de Essaouira.



Le deuxième jour, trois panels thématiques seront organisés pour discuter des opportunités d’investissement dans des secteurs clés de la région comme les industries culturelles et créatives, l’agriculture, et les secteurs industriel et tertiaire.



L’événement s’inscrit dans le cadre du partenariat lancé en 2018 entre le CRI de la région de Marrakech-Safi et IFC visant à renforcer l’environnement des affaires et à promouvoir les investissements privés dans la région.



Il s'agit du cinquième "Investor Day" financé par IFC au Maroc, après le succès de ceux tenus à Marrakech, Safi, Rhamna et Guelmim-Oued Noun, respectivement en avril 2022, mai 2022, octobre 2022 et mai 2023, témoignant ainsi du soutien d’IFC au processus de régionalisation avancée engagé par le gouvernement marocain pour promouvoir le développement territorial et, ainsi, contribuer à la réalisation de l'ambitieux programme de décentralisation du Maroc.