Investissements: Les sociétés cotées ont mobilisé 14,7 MMDH en 2021

04/03/2022

L'enveloppe globale d'investissements mobilisée par les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca s'est élevée à 14,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2021, en hausse de 26,2% par rapport à la même période de 2020, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Dans le détail, 38% de cette enveloppe ont été drainés par Maroc Telecom (+62,8% par rapport à 2020) suite à un retour à un niveau davantage normatif de ses investissements, après une année 2020 teintée par la Covid-19, alors que 18% ont été brassés par les minières, dont 88% par Managem dans le cadre du développement de ses projets locaux et en Afrique, précise BKGR dans sa dernière note "Earnings" relative au T4-2021.



En outre, 9% des investissements ont été drainés par Label Vie suite essentiellement à l'accélération du rythme de développement du Groupe avec l’ouverture de 27 nouveaux magasins en 2021 (après le ralentissement de 2020), et 10% par les Agroalimentaires et Boissons, principalement Mutandis dont les investissements ont porté sur l’acquisition du Brand nord-américain Season.



En outre, la note fait ressortir que la dette nette des valeurs cotées (hors financières) s'est allégée de 12,1% à 52,9 MMDH à fin 2021. Par contributeur, l’opérateur Télécom historique polarise 27% de l’encours global suivi par les immobilières avec 17%, Taqa Morocco (13%) et des opérateurs BTP avec 11%.