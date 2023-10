Investir dans les soins de santé primaires, plus que jamais nécessaire

26/10/2023

La « permacrise » actuelle qui pèse de plus en plus sur les systèmes de santé du monde entier rend plus que jamais nécessaire d'investir dans les soins de santé primaires, a souligné l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



"Alors que la permacrise actuelle grève de plus en plus les systèmes de santé du monde entier, repenser d'urgence les soins de santé primaires et leur donner la priorité en tant que pilier essentiel de la couverture sanitaire universelle n’est pas une option, mais un impératif", a relevé le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe dans un appel à l'occasion de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue cette semaine à Astana, pour commémorer à la fois le 45e anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata et le 5e anniversaire de la Déclaration d’Astana.



Pour ce faire, les pouvoirs publics et les autorités sanitaires doivent se recentrer sur la véritable mission des soins de santé primaires et formuler une nouvelle stratégie en conséquence, a insisté l'agence onusienne, qui a plaidé pour l'innovation en vue d'exploiter les progrès technologiques actuels et futurs. L'OMS a appelé également à "revenir au lien humain entre les prestataires de soins et les personnes qu’ils servent, et le renforcer".



"Ainsi pourra-t-on obtenir de meilleurs résultats sanitaires, favoriser le bien-être des individus et des communautés, accélérer l’accès aux services de santé et restaurer la confiance du public dans le secteur de la santé", a fait remarquer la même source.



Lors de cette conférence qui a réuni 70 États membres de l’OMS du monde entier, les représentants d’un grand nombre de ces pays ont fait état de leurs expériences en matière de soins de santé primaires, s’agissant des défis ou des réussites dans ce domaine, note l'OMS dans un communiqué rendant compte de son appel, soulignant que la pandémie de Covid-19 a accéléré la dynamique d’innovation dans la prestation des services de santé et de transformation dans ce domaine, démontrant que le changement est à la fois nécessaire et possible.



"Nous conseillons essentiellement aux pays de faire un «retour vers le futur», de revenir à la promesse de réaliser la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires faite à Alma-Ata en 1978 et à Astana en 2018, et de transformer cette promesse en une réalité (…)'', a expliqué le docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, cité par le communiqué.