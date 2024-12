Intervention du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants autour de diverses problématiques

13/12/2024

- la nécessité de soutien aux Associations du transport scolaire

- le soutien au profit des entreprises de presse

- le phénomène d’ensablement des entrées des ports maritimes

- l’abrogation de la peine de mort et la protection des droits de l’Homme

- la situation critique des femmes salariées de l’agriculture

formes de contrôle exercées par les services de son département sur le travail dans les terres agricoles mesures préconisées par son département quant à l’ouverture d’un dialogue entre les propriétaires des terres agricoles de la province de Chtouka-Aït Baha et leurs salariés. dispositions prévues pour le respect obligatoire des horaires et durées de travail, la mise en œuvre des conditions de sécurité et de prévention des dangers encourus par les travailleuses et travailleurs agricoles concernés.

Entre autres points marquants soulevés par le Groupe socialiste-Opposition ittihadieLe Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants poursuit sa mission constitutionnelle de contrôle et de suivi rigoureux de l’action du gouvernement et autres instances exécutives et administratives.Dans ce cadre, le député parlementaire ittihadi, Moulay El Mehdi El Fatémi a adressé au chef du gouvernement une question orale circonstancielle requérant l’appui financier aux associations du transport scolaire notamment dans le monde rural qui pâtissent des répercussions de la hausse des tarifs des carburants, en soulignant que les frais exorbitants des assurances, des visites techniques, des impôts, des pièces de rechange et des huiles de moteur sont devenus un fardeau insurmontable et un réel obstacle devant la réalisation des objectifs de leur activité sociale.A cet effet, le Groupe d’opposition usfpéiste a appelé le gouvernement à se pencher sérieusement sur cette problématique éducative et sociale et à concevoir des solutions de soutien au profit desdites associations.Pour sa part, le parlementaire ittihadi Abdelkader Taher a interpellé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication au sujet des mesures de soutien préconisées par son département au profit des entreprises de presse régionales et provinciales à même de renforcer leur aptitude à offrir un service d’information traduisant les exigences et les préoccupations des citoyens.D’autre part, dans une question orale adressée au ministre de l’Equipement et de l’Eau se rapportant au phénomène d’ensablement des portails d’accès aux différents ports du pays, la députée, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, Hayat Laâraïchi a relevé que certains ports marocains sont impactés par l’entassement de sables dans leurs entrées qui occasionne le rétrécissement des profondeurs des eaux et entrave ainsi le passage des grandes embarcations, de même que leur accès.Cette intervention pertinente intervient, par ailleurs, dans le cadre de l’attachement des députés ittihadis à la garantie sécuritaire des ports marocains et la facilitation de la navigation maritime…De son côté, la parlementaire ittihadie Khadouj Slassi a adressé au ministre de la Justice une question orale ayant trait à l’abrogation du jugement de peine capitale, soulignant que cela s’inscrit dans le cadre des réformes relatives aux droits de l’Homme déployées ces dernières années sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI englobant nombre de domaines sociétaux.A cet égard, la députée usfpéiste a mis en avant que le Maroc s’est engagé depuis plus de trois décennies dans une multitude de chantiers de réformes, dont notamment celle dédiée à la révision du système judiciaire ciblant, entre autres, le développement et la modernisation du droit pénal, adaptés aux critères internationaux et répondant aux revendications des collectifs nationaux des droits de l’Homme…Pour sa part, la députée parlementaire membre du Groupe d’opposition de l’Union socialiste des forces populaires, Ennezha Abakrim a formulé une question écrite à l’intention du ministre de l’Intégration économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, déplorant les souffrances des travailleurs et travailleuses agricoles dans notamment la province de Chtouka-Aït Baha.La parlementaire ittihadie a fait observer que ladite province connaît un marasme social inédit exaspéré par les mouvements de grève et de contestation manifestés par les ouvrières et ouvriers travaillant dans les fermes agricoles du fait de l’accumulation d’une multitude de formes d’atteinte aux droits des salariés agricoles.Ces formes virulentes de protestation manifestées intervenant des suites de l’accumulation de diverses formes d’atteinte aux droits du salariat agricole, indique la députée usfpéiste, prennent forme en réaction à la baisse répétée des salaires journaliers bien en deçà du SMIC ne tenant nullement compte de la hausse des prix des produits de première nécessité, conjuguée à l’augmentation illégale des durées journalières de travail (…)Ainsi, pour toutes ces considérations, la députée Ennezha Abakrim a interpellé le responsable gouvernemental au sujet des :