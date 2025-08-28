Libération
Libération
Intervention de Driss Lachguar à l’ouverture des travaux de la Conférence de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe

28/08/2025

Conférence de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe Driss Lachguar

A l’occasion de la Conférence de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe, tenue à Souleymaniah, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a prononcé un discours dans lequel il a mis l’accent sur plusieurs points ayant trait aux scènes nationale, régionale et internationale.

Nous y reviendrons avec amples détails dans notre prochaine édition. 
 


Articles similaires
L’USFP hautement représenté à la Conférence de l’Alliance social-démocrate arabe à Souleimaniye
Driss Lachguar et l’USFP : Le grand retour vers la victoire
USFP: Refonder la démocratie, relever les défis de 2026 et 2027
L’Union socialiste, une force d’avenir au service d’un Maroc plus juste
Commentaires (0)
Nouveau commentaire :
Inscription à la newsletter
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Version : Mobile / Web