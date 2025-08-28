L’USFP hautement représenté à la Conférence de l’Alliance social-démocrate arabe à Souleimaniye
Intervention de Driss Lachguar à l’ouverture des travaux de la Conférence de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe
28/08/2025
A l’occasion de la Conférence de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe, tenue à Souleymaniah, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a prononcé un discours dans lequel il a mis l’accent sur plusieurs points ayant trait aux scènes nationale, régionale et internationale.
Nous y reviendrons avec amples détails dans notre prochaine édition.
Nous y reviendrons avec amples détails dans notre prochaine édition.
Inscription à la newsletter
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72