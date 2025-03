Interpellation en Espagne d'un partisan de Daech, en collaboration avec la DGST

21/03/2025

La Guardia civil espagnole a annoncé, jeudi, l’interpellation à Córdoba, dans le sud de l'Espagne, d’un individu pour son appartenance présumée à l’organisation terroriste Daech, lors d’une opération menée conjointement avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).



"Grâce à la coopération étroite en matière de lutte antiterroriste entre la Guardia Civil et la DGST, les services de sécurité ont pu identifier et interpeller cet individu, dont l’activité intense sur les réseaux sociaux sert la stratégie de propagande de l’organisation terroriste Daech", indique la Guardia civil dans un communiqué.



Le mis en cause, placé en détention sur ordre du juge d’instruction, représente une menace potentielle pour la sécurité publique en raison de son exposition continue à des contenus djihadistes particulièrement violents, précise la même source.