Interpellation de deux individus pour trafic présumé de psychotropes

15/04/2024

Les éléments de la police judiciaire de Sidi Kacem et Salé, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé, lors de deux opérations distinctes menées samedi matin, deux individus aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans la possession et le trafic de psychotropes.



La première opération, menée à Sidi Kacem, a permis l’arrestation d'un individu, âgé de 23 ans, dès son arrivée à bord d'un train en provenance d'une ville du Nord du Royaume, indique une source sécuritaire, précisant que le mis en cause a été appréhendé en possession de 748 comprimés psychotropes de type Ecstasy et Rivotril en plus d'une somme d’argent qui serait le butin de cette activité criminelle.



La deuxième opération, menée par les éléments de la police judiciaire de Salé, s'est soldée par l'arrestation d'un individu de 28 ans en flagrant délit de possession de 1.750 comprimés psychotropes de type Ecstasy, ainsi qu'une somme d'argent tirée de cette activité criminelle.



Les prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour cerner les tenants et aboutissants de ces affaires, ainsi que l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.