Interpellation de deux individus à Oujda

15/07/2021

Enquête sur le décès de personnes ayant consommé des matières nuisibles à la santé

Deux individus ont été interpellés à Oujda dans le cadre de l'enquête sur le décès de personnes ayant consommé des matières nuisibles à la santé, a annoncé mardi le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de cette ville. Suite au décès de plusieurs personnes et à l'hospitalisation d'autres après la consommation éventuelle de substances nuisibles à la santé, incident qui a été relayé par les médias électroniques et sur les réseaux sociaux, une enquête a été ouverte sur instruction du parquet. L'enquête a permis l'interpellation d'un individu, indique le Procureur général du Roi près la Cour d'appel d'Oujda dans un communiqué. Ce dernier a été déféré devant le parquet et mis en examen mardi 13 juillet, ajoute la même source. Par la suite, le suspect a été traduit devant le juge d'instruction pour son implication présumée dans la vente de matières nuisibles à la santé ayant entraîné la mort et pour complicité. Le communiqué relève qu'un autre individu a été interpellé mardi, et fait l'objet d'une enquête après avoir été placé en garde à vue. Après l'avoir auditionné, le juge d'instruction a ordonné la mise en détention du premier mis en cause dans la prison locale d'Oujda alors que l'enquête préliminaire se poursuit avec le deuxième.