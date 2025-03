Interpellation de deux Polonais pour leur lien présumé avec un réseau de trafic de drogues synthétiques

07/03/2025

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire ont procédé, dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale avec les agences américaines chargées de l'application de la loi, à l'interpellation de deux ressortissants polonais pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogues synthétiques.



Les deux mis en cause, âgés de 33 et 43 ans, ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires des Etats-Unis, indique-t-on de source sécuritaire.



Les deux suspects ont été arrêtés à Tanger, relève la même source, ajoutant que l'opération de pointage dans la base de données des personnes recherchées à l'échelle internationale a révélé qu'ils ont fait l'objet d'un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires des Etats-Unis, pour leur implication présumée dans des opérations internationales de trafic de fentanyl synthétique.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition, tandis que les autorités américaines ont été avisées de cette interpellation, dans l’attente de l'envoi du dossier d’extradition.



Cette interpellation s’inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale, ainsi que des efforts déployés par les services de sûreté marocains en matière de poursuite des personnes recherchées au niveau international pour des crimes transfrontaliers.