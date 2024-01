Interpellation d'un individu pour son implication présumée dans une affaire d'agression à l’arme blanche

02/01/2024

Les éléments de la Sûreté nationale à Agadir, en coordination avec une brigade maritime de la Gendarmerie Royale, ont procédé jeudi matin à l'arrestation d'un individu ayant exposé trois personnes, dont deux Britanniques, à une agression physique à l’aide de l’arme blanche.



Selon les données préliminaires de l’enquête, le suspect, âgé de 33 ans et ayant des antécédents judiciaires, a agressé à l’arme blanche un couple britannique et une femme marocaine portant la nationalité belge alors qu'ils se trouvaient à la plage, leur causant des blessures, avant qu’il ne se jette à l'eau pour tenter de s'enfuir à la nage, a-t-on indiqué de source sécuritaire.



Les victimes ont reçu les premiers soins nécessaires, a-t-on relevé, soulignant que deux personnes, souffrant de blessures superficielles, ont quitté l'hôpital, alors que la troisième victime a été prise en charge pour soigner sa blessure.

Les investigations menées à ce stade de l’enquête font ressortir que le suspect avait été condamné, à une peine privative de liberté en 2020, pour trafic de drogue et de psychotropes.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur les motivations réelles et les circonstances entourant ces actes criminels.