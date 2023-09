Interpellation d'un individu pour agression sexuelle sur une femme âgée

16/09/2023

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté d’Anfa à Casablanca ont interpellé mercredi, en étroite collaboration avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), un individu âgé de 24 ans pour son implication présumée dans une affaire d’agression sexuelle sur une femme âgée, accompagnée de vol avec violence.



Les éléments de la Sûreté nationale à Casablanca avaient ouvert, dans la matinée, une enquête judiciaire au sujet de l’agression sexuelle subie par une femme âgée dans son domicile et accompagnée du vol d’un ensemble de biens personnels, d’ornements et de bijoux, a indiqué la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les recherches et investigations menées sur le terrain ont permis l’identification du suspect, un repris de justice pour des affaires de drogue et de vol, qui a été interpellé en flagrant délit de possession d’une somme d’argent reçue en contrepartie de la vente des objets volés dans ce crime.



L'enquête menée a abouti également à l’interpellation de trois bijoutiers en possession d’un nombre d’ornements et de bijoux volés, pour leur implication présumée dans le recel d’objets, a ajouté la même source.



Le suspect principal et les receleurs arrêtés ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que de vérifier l’ensemble des actes criminels qui leurs sont reprochés, a conclu la même source.