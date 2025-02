Interpellation à Tanger de trois individus pour violation présumée des systèmes de traitement automatisé de données et piratage d’appels téléphoniques

03/02/2025

Les éléments de la Préfecture de police de Tanger ont interpellé, samedi, trois citoyens chinois pour leur implication présumée dans une affaire relative à l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données numériques et au piratage d’appels téléphoniques, apprend-on de source sécuritaire.



Les trois mis en cause ont été interpellés dans la zone rurale de Gzenaya, aux environs de Tanger, en flagrant délit de piratage des réseaux nationaux de télécommunications, à travers l'utilisation d'équipements électroniques en vue de détourner les appels téléphoniques internationaux vers le réseau local et générer des revenus grâce à la différenciation tarifaire, a-t-on indiqué de même source.



Les perquisitions effectuées à l'intérieur d'une maison occupée par les mis en cause a permis de saisir un ensemble d’ordinateurs de bureau et portables, un nombre important de cartes SIM ainsi que des équipements électroniques et informatiques utilisés dans ces activités criminelles.



Les mis en cause ont été mis à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, afin de faire la lumière sur toutes les circonstances entourant cette affaire et définir l'ensemble des actes criminels qui leurs sont reprochés.