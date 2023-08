Interpellation à Meknès d' un Néerlandais faisant l'objet d' un mandat de recherche international

13/08/2023

Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, ont interpellé mercredi un ressortissant des Pays-Bas faisant l'objet d'un mandat de recherche international pour tentative d’homicide volontaire avec une arme à feu dans le cadre des activités d’un réseau criminel.



Les enquêtes et investigations réalisées dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller le suspect à Meknès en flagrant délit d’usurpation d’une fausse identité belge, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué, notant que le mis en cause avait en sa possession de faux papiers et pièces d’identités belges qu’il utilisait pour se déplacer et voyager dans le but de se soustraire au mandat de recherche international émis à son encontre.



Il ressort des informations disponibles que l’étranger interpellé est âgé de 43 ans et faisait l’objet d’une recherche internationale et d’une notice rouge d’Interpol sur demande des autorités judiciaires néerlandaises, pour son implication présumée dans une tentative d'homicide volontaire à l’aide d’une arme à feu à l’intérieur du territoire des Pays-bas dans le cadre des activités d’un réseau de crime organisé, précise-t-on.