Internet : un taux de pénétration de 108,2% au T1-2025

29/06/2025

Le parc de l'internet a enregistré une hausse de 4,1% au premier trimestre (T1) de l'année 2025, pour atteindre 39,9 millions abonnés, portant ainsi le taux de pénétration du segment à 108,2%, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).



Ce taux de pénétration intervient après avoir atteint 103,4% au T1-2024 et 65,6% au T1-2019, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



S’agissant du parc de la téléphonie mobile, il a avoisiné les 57,4 millions d’abonnés, en progression de 3,9%, après une consolidation de 4,5% il y a une année, fait savoir la DEPF.



Suite à cette évolution, le taux de pénétration de ce segment a atteint un nouveau record pour cette période de l’année, soit 155,8% contre 149,2% un an auparavant et 127% à fin mars 2019.



Du côté du parc de la téléphonie fixe, il s’est accru de 5,2% au T1-2025, après une augmentation de 9,2% l’année précédente.