Internet : Un taux de pénétration record de 109,2% en 2024

06/03/2025

Le marché internet a enregistré un net rebond de son activité avec une hausse de 5% à fin 2024, pour atteindre 40,2 millions d’abonnés, portant ainsi le taux de pénétration annuel à un niveau record de 109,2%, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Ce taux de pénétration intervient après 103,4% enregistrée un an auparavant et 71,3% à la clôture de l’année 2019, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

S’agissant du parc de la téléphonie mobile, il a avoisiné les 58,3 millions d’abonnés, en consolidation de 4,3%, après une hausse de 5,6% il y a une année, fait savoir la même source.



Cette évolution s’est traduite par un taux de pénétration record de l’ordre de 158,3%, après 150,9% l'année précédente et 131,1% à fin 2019, rapporte la MAP.

Du côté du parc de la téléphonie fixe, son niveau s’est amélioré de 5,7% au terme de l’année 2024, après une augmentation de 8,7% un an plus tôt.