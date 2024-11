Internationale socialiste des femmes : Déclaration sur les violences de genre et la protection des femmes

27/11/2024

Les violences de genre restent l'une des plus grandes menaces à l'intégrité et à la dignité des femmes à travers le monde. Dans la vie quotidienne et dans chaque recoin de nos sociétés, les femmes sont confrontées à des abus physiques, psychologiques et économiques visant à limiter leur liberté, à réduire leur voix au silence et à compromettre leur autonomie.



La violence contre les femmes est une pandémie mondiale qui persiste dans tous les contextes, y compris dans les zones de conflit armé, comme dans diverses régions d'Afrique, d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Dans ces environnements, les femmes sont particulièrement exposées à des niveaux extrêmes d'abus et d'exploitation en raison de leur genre et de la précarité de leur situation.



Il est essentiel que la communauté internationale et les dirigeants de toutes confessions s'unissent pour défendre sans relâche les femmes et les filles. Cela inclut la mise en œuvre de mesures efficaces et urgentes pour éradiquer les violences de genre sous toutes leurs formes et protéger celles qui se trouvent en situation de vulnérabilité. La justice pour les victimes est une priorité et les auteurs de ces actes inacceptables doivent être poursuivis sans aucune impunité.



Depuis l’Internationale socialiste des femmes, nous réaffirmons notre engagement dans la lutte contre les violences de genre et pour la création d’un environnement sûr, égalitaire et juste pour toutes les femmes. Nous ne cesserons de nous battre tant que chaque femme, dans n’importe quel coin de la planète, ne vivra pas libre de peur et d’oppression. La protection des droits et de la dignité des femmes n’est pas seulement un objectif, mais une obligation morale que nous assumons avec une détermination totale.