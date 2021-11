Interception de 230 migrants d’Afrique subsaharienne à Laâyoune et Tarfaya

28/11/2021

Quelque 230 candidats à l’émigration clandestine aux Iles Canaries, originaires d’Afrique subsaharienne, ont été interceptés récemment à Laâyoune et Tarfaya, a-t-on indiqué auprès des autorités locales.



Ainsi, la Marine royale a secouru jeudi soir au sud du port de Laâyoune un bateau pneumatique à la dérive, avec à son bord 59 Subsahariens, dont le corps sans vie d’un citoyen sénégalais et 8 femmes et 2 mineurs.



Les services de sécurité et les autorités locales ont avorté le même jour, près du village Amegriou (province de Tarfaya), une tentative d’émigration irrégulière vers les Iles Canaries impliquant 120 Subsahariens, dont 30 ont été interpellés, ont ajouté les mêmes sources.



Deux voitures transportant 16 individus originaires d’Afrique subsaharienne ont été interceptées également jeudi près de Laâyoune. Les migrants, qui tentaient une traversée vers l’Espagne, ont été conduits au commissariat tout proche pour l’enquête.



A Laâyoune, 35 individus qui se préparaient à prendre le large, ont été arrêtés. Des centaines de migrants, pour la plupart des citoyens d’Afrique subsaharienne, ont été interpellés ces dernières semaines dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra, grâce au renforcement du dispositif de contrôle par les différents services de sécurité et les autorités locales