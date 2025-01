Instructions Royales pour une mobilisation globale afin d’apporter le soutien et l’assistance aux citoyens face à la vague de froid

21/01/2025

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, les services du ministère de l'Intérieur se sont mobilisés, aux côtés de l’ensemble des ministères et administrations concernés et des différents intervenants, pour prendre les mesures d’urgence qui consistent en une mobilisation globale de tous les moyens logistiques et les ressources humaines, en vue d’apporter le soutien et l’assistance aux citoyens afin qu’ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.



A cet égard, les walis des régions et gouverneurs des provinces concernées ont été appelés à se mobiliser afin d’assurer le suivi des développements de la situation, de coordonner les opérations d’intervention et de prendre les mesures proactives et préventives nécessaires, à travers une série d’actions visant à alléger le fardeau sur la population, en exécution des Hautes Instructions Royales, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.



Dans ce cadre, il a été procédé à la mise en place d’un Centre de pilotage et de veille au niveau du ministère de l’Intérieur, ainsi que de commissions provinciales de veille et de suivi, dans le cadre du plan national élaboré au titre de l’actuelle saison hivernale 2024-2025, marqué par des nouveautés portant essentiellement sur l’élargissement de la base des douars ciblés, qui compte désormais 185 douars supplémentaires, tout en accordant une attention particulière aux populations des zones affectées par le séisme et les inondations qu’a connus dernièrement le Royaume.



Ce plan cible une population totale estimée à près de 872.778 habitants, regroupés dans le cadre de 169.134 ménages et résidant dans 2.014 douars qui relèvent de 241 communes territoriales au niveau de 28 préfectures et provinces.



Dans cet élan de mobilisation, le ministère de l'Intérieur, via ses services centraux et provinciaux, et l'ensemble des départements et services concernés, ont œuvré à renforcer la capacité d'intervention en fonction des circonstances, à travers une série de mesures portant sur le suivi et l'évaluation continue de la situation sur le terrain, la garantie de l'approvisionnement normal des régions concernées en produits de première nécessité et en différents moyens de chauffage, ainsi que la mobilisation des engins nécessaires à proximité des voies menacées de coupure dans le souci de garantir le désenclavement, outre l'organisation d’opérations de distribution d’aides alimentaires, de couvertures et du bois de chauffage aux catégories ciblées dans les provinces concernées.



Il s’agit également d'assurer des interventions immédiates en faveur des populations en situation critique et d'urgence, d'œuvrer à garantir la continuité du raccordement des zones concernées aux réseaux routiers et téléphoniques, et de veiller à l’approvisionnement et à la distribution d’aliments pour le bétail dans les régions affectées.



Le ministère de l'Intérieur réaffirme, par ailleurs, la mobilisation globale de l’ensemble des services et autorités concernés, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour alléger le fardeau qui pèse sur la population et lui apporter toutes les formes de soutien et d'assistance nécessaires afin de faire face aux éventuels dégâts pouvant être occasionnés par les mauvaises conditions météorologiques, tout en mobilisant tous les moyens et ressources nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.