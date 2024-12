Institut supérieur des pêches maritimes d'Agadir: Remise des diplômes aux lauréats de la promotion 2023-2024

26/12/2024

La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la dixième promotion du cycle licence professionnelle et de la deuxième promotion du cycle Master "Administration des affaires des pêches Maritimes" au titre de l’année 2023-2024, de l'Institut supérieur des pêches maritimes d’Agadir (ISPM) s'est déroulée, mardi à Agadir.



Présidée par la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich, en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, et du président du Conseil de la région, Karim Achengli, cette cérémonie a été marquée par la remise des diplômes à 77 lauréates et lauréats dont 40 étudiantes, répartis sur les quatre filières accréditées dont 21 de la filière Master "Administration des affaires des pêches maritime", 18 licenciés de la filière "Pêche", 19 licenciés de la filière "Mécanique Marine" et 19 licenciés de la filière "Traitement et valorisation des produit de la pêche maritime".



Intervenant à cette occasion, Mme Driouich a indiqué que l'ISPM d’Agadir constitue un espace de formation supérieure pour la promotion, au niveau national, continental et international, des connaissances et de la recherche technique liées au secteur des pêches dans ses multiples aspects relatifs à la technologie, à la gestion et aux techniques d’exploitation, de valorisation et de commercialisation des produits halieutiques, ainsi que l’aquaculture, rapporte la MAP.



Elle a également fait savoir que cet Institut constitue un levier pour la mise en œuvre de la politique du Secrétariat d’Etat Chargé de la Pêche Maritime dans le domaine de la formation maritime, considérée comme un axe stratégique majeur devant contribuer avec les autres établissements de formation maritime à l'atteinte de l'objectif de qualification des profils formés aux métiers de l’économie bleue, particulièrement pour les axes pêche et aquaculture.



Cet établissement permettra de relever les défis relatifs au développement d’une véritable économie maritime et d’investir dans les espaces maritimes, en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte, a-t-elle poursuivi.



Au cours de cette cérémonie, la Secrétaire d’Etat a supervisé le démarrage des cours pour la deuxième promotion de la première année du cycle Master spécialisé en "Management de la qualité, hygiène, sécurité, environnement et développement durable des produits halio-agroalimenaires".



Cette filière est ouverte à l'Institut, conformément, à sa stratégie visant à diversifier les formations, afin d’accompagner le développement du secteur de la pêche maritime sur tous ses aspects.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Driouich a mis l'accent sur l'importance du système de formation dans le domaine de la pêche maritime, soulignant à cet égard la nécessité d'assurer des formations en phase avec les besoins de ce secteur vital de l'économie nationale.



Par ailleurs, la Secrétaire d’Etat a effectué une visite aux espaces pédagogiques et techniques de l’établissement pour la formation pratique et la recherche, notamment les unités pilotes de traitement et de valorisation des produits de la pêche, le Bassin d’essai des engins de pêche, les ateliers (Machines-Outils, Moteurs marins et auxiliaires), les simulateurs (Pêche, GMDSS, Machines marines), et les laboratoires (Electrotechnique, Electronique, Automatisme, Pneumatique et Hydraulique, Froid, Contrôle qualité des produits de la mer, Océanographie et Biologie marine, Aquaculture), ainsi que le bassin pour les exercices de sécurité et de sauvetage.



En marge de sa visite, Mme Driouich a tenu une réunion de cadrage et d’orientation avec les directeurs des établissements de formation maritime, le corps professoral de l’ISPM, et le personnel technique et administratif de l’Institut.