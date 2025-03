Institut italien pour les études de politique internationale : Le Maroc, un acteur clé du développement dans sa région

12/03/2025

Au cours des vingt-cinq dernières années, le Maroc s'est imposé comme un acteur clé du processus de transformation économique, de développement industriel et de modernisation dans toute la région, écrit l’Institut italien pour les études de politique internationale (ISPI).



Depuis l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône, le Maroc a investi massivement dans les infrastructures, l’automobile et la transition énergétique, renforçant ainsi son attractivité mondiale, souligne le Think tank dans une analyse, publiée sur son site.

D'après l'ISPI, le développement des infrastructures au Maroc a été la pierre angulaire de l'essor industriel national, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à accroître le rôle du Royaume dans les flux commerciaux mondiaux et renforcer l'intégration du pays dans les chaînes de valeur mondiales.



Le Maroc met à profit ses atouts géographiques, notamment sa proximité avec le continent européen et sa façade atlantique, pour consolider son rôle de hub commercial et porte d’entrée en Afrique de l'Ouest et le reste du continent, note l'Institut, estimant que ce positionnement stratégique est consolidé par les accords de libre-échange que le Maroc a conclus avec l'Union européenne et les États-Unis, en plus de ses relations privilégiées avec la Chine et les pays d'Afrique subsaharienne.



Dans la même veine, l'ISPI a mis en avant la politique de développement des ports au Maroc avec la construction de nouvelles structures le long de la côte méditerranéenne et atlantique avec au nord, la réalisation de Nador West Med, qui sera bientôt opérationnel pour accueillir, entre autres, le premier terminal de regazéification du pays, et au sud, Dakhla Atlantique, outre Tanger Med, le plus grand port de la Méditerranée en termes de capacité de conteneurs.



En plus du développement du réseau ferroviaire, qui constitue une nouvelle démonstration de l'importance accordée aux infrastructures en tant que moteur de l'économie, le Royaume a entrepris d’importants investissements dans le réseau autoroutier, relève l'ISPI, mettant l’accent sur les importantes réalisations dans le domaine de la gestion des ressources en eau, notamment le développement des interconnexions entre les barrages et les réservoirs du pays.



Le think-tank italien s’est attardé sur le secteur de l’industrie automobile, notant, dans la foulée, que le développement des infrastructures a permis au Maroc de s’imposer comme premier producteur et exportateur de voitures du continent africain détrônant l'Afrique du Sud.



D'après l'ISPI, le Maroc aspire également à jouer un rôle de premier plan dans le segment des voitures électriques avec notamment le développement de ce genre de véhicules au sein de complexes industriels existants, et le lancement d'opérations nationales pour produire des véhicules entièrement marocains (la marque Neo), ainsi qu'à travers des investissements dans le développement de composants, dont les puces et les batteries.



Dans le domaine de la transition énergétique et la durabilité, l'Institut italien a souligné que le Royaume s’est progressivement imposé comme l’un des leaders de la transition énergétique dans toute la région Moyen-Orient-Afrique du Nord (MENA), ajoutant que le Maroc table sur la transition verte pour assurer sa sécurité énergétique et émerger comme exportateur d’énergies renouvelables.