Installation du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Guelmim

11/10/2024

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Guelmim, Taoufik Hibbi a été installé jeudi dans ses fonctions.



La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, du gouverneur de la province d'Assa-Zag, Youssef Kheir, du premier président de la cour d'appel de Guelmim et du procureur général du Roi près cette cour.



A cette occasion, M. Hibbi a exprimé sa détermination à accomplir sa mission avec dévouement et responsabilité conformément aux hautes directives royales en matière de réforme du système judiciaire, que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a et la Présidence du ministère public œuvrent pour concrétiser sur le terrain en vue de renforcer les principes de bonne gouvernance et de modernisation du service public.



Il a ajouté qu'il ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les principes de justice et d'équité, de protéger les droits et les libertés et de préserver l'ordre public, armé en cela de la crédibilité de l'autorité judiciaire et de la confiance des citoyens.



Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Guelmim s’est engagé aussi à ce que le ministère public soit ouvert, respectueux des citoyens, imprégné des valeurs et des droits universels et garantissant les droits de l'Homme et les principes d’un procès équitable.



Au cours de cette cérémonie, cinq nouveaux magistrats ont été également installés dans leurs fonctions au sein du même tribunal.