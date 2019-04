Installation de 40 nouveaux GAB au premier trimestre

29/04/2019

L'élargissement du réseau des guichets automatiques bancaires (GAB) s'est poursuivi avec l’installation de 40 nouveaux GAB durant le premier trimestre 2019, permettant au réseau d’atteindre 7.329 GAB, soit une extension de 0,5% par rapport à fin 2018, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).

Durant le 1er trimestre 2019, le réseau GAB a réalisé 77,5 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de +7,4%, pour un montant global de 70,1 milliards de dirhams (MMDH), en progression de +7,8%, soit une activité mensuelle moyenne de 3.859 opérations de retrait pour un montant global de 3,4 millions de dirhams (MDH) pour chaque GAB, indique le CMI dans son rapport sur l’activité monétique marocaine au 1er trimestre 2019, publié sur son site web.

Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.477 GAB, Rabat (578 GAB), Marrakech (569 GAB), Tanger (414 GAB), Agadir (384 GAB) et Fès (358 GAB), selon le rapport, qui note que le ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2.120 à fin mars 2019, rapporte la MAP.

Par ailleurs, le CMI fait savoir que les opérations de paiements sur GAB par cartes marocaines pour le paiement des factures, des taxes et l’achat des recharges Télécom ont totalisé, durant le 1er trimestre 2019, 0,8 million d’opérations pour un montant de 176,0 MDH, en régression de 6,9% en nombre et de 3,3% en montant par rapport à la même période en 2018. Les opérations de retrait par cartes étrangères sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, quant à elles, 2 millions d’opérations pour un montant de 2,8 MMDH, en progression de +7,4% en nombre et de +6,3% en montant.

En outre, le Centre note que l’encours des cartes émises par les banques marocaines a affiché une hausse de 2,9% à 15,5 millions de cartes, dont 14,8 millions de cartes paiement et retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale CMI. Cette croissance de l’encours est la conséquence d’une forte progression du nombre des cartes sous label Mastercard (+11,1%), et d’une progression significative du nombre des cartes sous label Visa (+2,4%), d’une légère progression du nombre de cartes sous label CMI (+1,5%) et d’une régression prononcée des cartes privatives (-9,3%), explique le CMI. L’encours des cartes CMI a légèrement progressé avec 4,1 millions de cartes, relève le rapport, ajoutant que les cartes prépayées qui représentent un encours de 2,1 millions de cartes, se déclinent en 55,6% de cartes sous label CMI, 39,5% de cartes sous labels Visa, 3,7% de cartes sous label Mastercard et 1,2% de cartes privatives.