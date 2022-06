“Inspire&Connect Méditerranée” prévu pour le 4 juillet prochain à Casablanca

30/06/2022

Mettre en lumière les entrepreneurs de la région méditerranéenne et plus largement ceux des rives africaine et européenne

L' évènement "Inspire Connect Méditerranée" aura lieu le 4 juillet prochain à Casablanca, à l'initiative de la Banque publique d'investissement (Bpifrance), ont annoncé, récemment, les organisateurs. Deuxième opus d’une série de rendez-vous ayant pour ambition d’encourager le débat d’idées, cette édition vise à mettre en lumière et à connecter la nouvelle génération d’entrepreneurs, chefs d’entreprise, investisseurs et structures d’accompagnement en Afrique et en Europe, ont-ils indiqué lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de cet événement. Cette édition mettra à l’honneur la puissance des entrepreneurs méditerranéens et leur complémentarité comme vecteur de partenariats innovants et durables entre les écosystèmes, ont affirmé les organisateurs. S’exprimant à cette occasion, Pedro Novo, directeur exécutif de Bpifrance en charge de l’export, a souligné l'importance d’accompagner et de soutenir les entrepreneurs méditerranéens au sortir de la crise sanitaire, pour tirer pleinement profit de la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales et saisir les différentes opportunités dans les secteurs d’avenir. Rappelant l’approche de Bpifrance s’articulant autour du co-investissement, le co-financement et le co-développement, M. Novo a mis en avant le rôle de la banque en tant que réseau social d'entrepreneurs qui les aide à cerner les mutations actuelles et à comprendre les enjeux majeurs auxquels font face les entreprises. De son côté, Karim Idrissi Kaitouni, directeur exécutif en charge du marché des entreprises chez Attijariwafa Bank, a souligné la pertinence de cet événement qui met en lumière les entrepreneurs de la région méditerranéenne et plus largement ceux des rives africaine et européenne avec comme perspective la création de la valeur partagée pour tous en termes d'opportunités d’investissement et de développement. Cette édition, consacrée à la Méditerranée, et plus spécifiquement aux pays d'Afrique du Nord, et aux dynamiques économiques en lien avec l’Afrique de l’Ouest, le Moyen-Orient et l’Europe, réunira 600 invités et plus de 70 intervenants de haut niveau qui se pencheront sur l’avenir de la relation économique entre entreprises méditerranéennes, africaines et européennes, de la start-up à la PME en passant par l’ETI. Plus de onze thématiques sectorielles seront abordées, à savoir la transition énergétique la stratégie de co-industrialisation, l’enjeu de l’agro-écologie, les secteurs de la santé, de l’éducation mais aussi des industries culturelles créatives et du tourisme. Inspire&Connect Méditerranée visera à révéler le potentiel de développement et de collaboration entre les acteurs régionaux, les métamorphoses des approches et des marchés, ainsi que la force de créativité et d’innovation des entrepreneurs. Ce rendez-vous, 2ème séquence événementielle à l’international pour Bpifrance, répond à deux principaux objectifs de développement dans la région et en Afrique. Le premier objectif porte sur le développement des liens d’affaires dans le temps avec l’écosystème d’Afrique du Nord, véritable pont entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient. L’événement vise, dans ce sens, à impulser la dynamique de Bpifrance, avec une approche mettant l’accent sur le partenariat (vis-à-vis des acteurs financiers et économiques nord-africains) orienté business et fédérateur (vis-à-vis d’opérateurs français, européens et africains). Cet événement intervient à la suite de la récente ouverture du bureau régional Afrique du Nord de Bpifrance, basé à Casablanca, qui vise à renforcer la capacité d’intervention de Bpifrance à destination des entreprises françaises et de leurs partenaires en Afrique du Nord. Le deuxième objectif consiste à révéler les nouvelles dynamiques de partenariats entre les acteurs économiques des deux rives. Premier partenaire commercial de la France en Afrique, la région Afrique du Nord est aujourd’hui un hub stratégique dans un contexte de relance contrastée et de redimensionnement régional des chaînes de valeurs. A ce titre, Inspire&Connect Méditerranée s’inscrit donc dans une logique multidimensionnelle, valorisant les expertises de chaque acteur pour inciter à de nouvelles approches business et collaboratives. D’une part, cet événement tend à révéler des synergies nouvelles en financement avec des acteurs économiques privés et publics régionaux et à accompagner les flux d’investissement entre la France et l’Afrique du Nord. D'autre part, il aspire à mettre en valeur les opportunités nouvelles de collaboration entre entreprises innovantes, notamment dans des secteurs stratégiques pour les marchés des deux rives (énergie, agriculture, industrie, numérique, urbanisation). En ce sens, une délégation d’entreprises françaises (start-up, accélérateur Afrique, ETI) accompagnera Inspire&Connect Méditerranée pour mettre en relation les entreprises avec des acteurs privés et publics régionaux. Région forte d’un collectif d’entrepreneurs et d’une économie des réseaux, la Méditerranée est une plateforme catalysant de nombreux projets porteurs. Incarnée par ses entrepreneurs, véritables traits d’union entre les rives européenne et africaine, la Méditerranée est aujourd’hui, plus que jamais, un hub économique stratégique pour la relance régionale et mondiale.